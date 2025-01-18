Разоблачены агенты ФСБ из Укрзализныци и метро Киева, которых завербовали еще в 2014 – ОГП

У подозреваемых изъяли арсенал оружия, патроны, взрывчатку, средства связи и компьютерную технику, которая использовалась для общения с куратором

Фото: ОГП

Офис генерального прокурора заявил о ликвидации агентурной ячейки российских спецслужб, в которую входили сотрудники Укрзализныци и метрополитена Киева.

По данным следствия, два гражданина, сотрудники УЗ и метро, в 2014 году были завербованы представителем Управления Федеральной службы безопасности РФ по Калининградской области.

Правоохранители установили, что до 2022-го фигуранты скрыто передавали россиянину данные о перемещении подвижного состава поездов с грузами, представляющими интерес для оккупантов.

А уже после полномасштабного вторжения предоставляли своему куратору информацию о перемещении подразделений ВСУ, последствиях попаданий по городской инфраструктуре и готовились к проведению диверсий по указанию ФСБ, добавляют в ведомстве.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

По результатам ряда обысков правоохранители изъяли у подозреваемых арсенал оружия, патроны, взрывчатку, средства связи и компьютерную технику, которая использовалась для общения с куратором, отмечают в ОГП.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

В день обысков фигуранты и задержаны. Двум гражданам сообщили о подозрении в государственной измене и оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ.

Максимально им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Правоохранители добавляют, что во время документирования преступления удалось установить факты того, что подозреваемые и их близкое окружение оправдывали российскую агрессию и чествовали ее участников.

Брат одного из фигурантов был задержан и получил подозрение по соответствующей статье, его мать также получила такое подозрение.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора департамента сопровождения информационных систем одного из крупнейших банков Украины. Как сообщили правоохранители, он "донатил" на армию России.