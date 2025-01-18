СБУ: Задержан топ-чиновник банка, который спонсировал потребности армии России – фото

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора департамента сопровождения информационных систем одного из крупнейших банков Украины. Как сообщили правоохранители, он "донатил" на армию России.

Следователи установили, что задержанный регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России. С этой целью он после 2022 года открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Через эту платформу он переводил деньги на цифровые кошельки россиян.

Правоохранители устанавливают точные суммы "донатов". Информацию о сборе средств на нужды врага банкир получал в тематических телеграм-каналах.

В ходе обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили паспорт гражданина России, российские рубли, мобильные телефоны и компьютер с доказательствами.

Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и взяли под стражу без права внесения залога. В случае доказания вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.