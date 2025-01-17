Подозреваемый в госизмене Мураев дал пропагандистское интервью и говорит, что в Китае

Судя по видео, он имеет офис в Пекине. В 2022 году его жену видели в Вене

Евгений Мураев (Скриншот из видео)

Подозреваемый в государственной измене пророссийский деятель Евгений Мураев нашелся в Китае. Об этом свидетельствует первое интервью с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Последнее сообщение в Telegram-канале Мураева было опубликовано 25 февраля 2022 года, во второй день большой войны.

Теперь он распространил свое новое интервью. Судя по записи, Мураев имеет офис в здании Galaxy SOHO в Пекине, столице Китайской народной республики. Утверждается, что это видео было записано 8 января 2025 года.

Скриншот из видео

Интервью брал пропагандист Александр Лазарев, до полномасштабного вторжения работавший псевдоэкспертом на пророссийских деятелей Виктора Медведчука, Анатолия Шария и непосредственно Мураева. Лазарева тоже подозревают в государственной измене. По данным Службы безопасности Украины, по состоянию на 2023 год он скрывался во временно оккупированном Крыму.

Сам Мураев получил подозрение в июле 2023-го: по статьям о государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений.

Правоохранители установили, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал Наш для массового распространения российских нарративов, чтобы манипулировать общественным мнением в интересах РФ. Также Мураев возглавлял запрещенную в 2022-м партию Наши.

Максимально экс-нардепу грозит 15 лет тюрьмы.

СБУ не уточняло, где находился Мураев на тот момент, но указывало, что он скрывается от правосудия за границей.

В сентябре 2022 года издание Украинская правда со ссылкой на свои источники заявляло, что Мураев вместе с семьей бежал в столицу Австрии Вену. В частности, там удалось снять его жену.

В преддверии широкомасштабного вторжения в 2022 году Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупации украинской территории. В качестве потенциального кандидата назвали Мураева.

11 февраля 2022 года президент Зеленский ввел в действие санкции СНБО против телеканала Наш.

30 ноября 2022 года СБУ провела обыски у Мураева и его приспешников и нашла оружие и рубли.