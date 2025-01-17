Знайшовся підозрюваний в держзраді Мураєв. Дав пропагандистське інтервʼю і каже, що у Китаї

Судячи з відео, він має офіс у Пекіні. У 2022 році його дружину бачили у Відні

Євген Мураєв (Скриншот із відео)

Підозрюваний у державній зраді проросійський діяч Євген Мураєв знайшовся у Китаї. Про це свідчить його перше інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Останній допис у Telegram-каналі Мураєва був опублікований 25 лютого 2022 року, на другий день великої війни.

Тепер же він поширив своє нове інтерв'ю. Судячи з запису, Мураєв має офіс у будівлі Galaxy SOHO у Пекіні, столиці Китайської народної республіки. Стверджується, що це відео було записано 8 січня 2025 року.

Скриншот із відео

Інтерв'ю брав пропагандист Олександр Лазарєв, котрий до повномасштабного вторгнення працював псевдоекспертом на проросійських діячів Віктора Медведчука, Анатолія Шарія та безпосередньо Мураєва. Лазарєва теж підозрюють у державній зраді. За даними Служби безпеки України, станом на 2023 рік він переховувався у тимчасово окупованому Криму.

Сам Мураєв отримав підозру у липні 2023-го: за статтями про державну зраду та порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань тощо.

Правоохоронці встановили, що Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал Наш для масового поширення російських наративів, аби маніпулювати суспільною думкою в інтересах РФ. Також Мураєв очолював заборонену у 2022-му партію Наші.

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СБУ не уточнювало, де перебував Мураєв на той момент, але вказувало, що він ховається від правосуддя за кордоном.

У вересні 2022 року видання Українська правда з посиланням на свої джерела заявляло, що Мураєв разом із родиною втік до столиці Австрії Відня. Зокрема, там вдалося зафільмувати його дружину.

Напередодні широкомасштабного вторгнення у 2022 році Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що уряд РФ планує привести до влади в Україні проросійського лідера, оскільки розглядає можливість нового вторгнення та окупації української території. Як потенційного кандидата назвали Мураєва.

11 лютого 2022 року президент Зеленський увів у дію санкції РНБО проти телеканалу Наш.

30 листопада 2022 року СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників і знайшла зброю та рублі.