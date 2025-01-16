Российские агенты подорвали рельсы перед военным эшелоном в Ровенской области – СБУ

Спецслужба отмечает, что ее сотрудники заблаговременно остановили поезд на безопасном расстоянии – и аварии и жертв удалось избежать

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании агентов РФ, подорвавших колею во время движения военного эшелона в Ровенской области.

Правоохранители сообщили о нейтрализации действующей в регионе диверсионной группы российских спецслужб.

По данным следствия, фигуранты подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) на железнодорожном пути во время движения грузового поезда Сил обороны.

Однако сотрудники СБУ заранее остановили эшелон на безопасном расстоянии от места происшествия и обеспечили охрану соответствующей локации – благодаря этому удалось избежать аварии и человеческих жертв, а поезд продолжил движение после восстановления полотна, пояснили в ведомстве.

Спецслужба отмечает, что одновременно с этим ей удалось "по горячим следам" задержать подозреваемых, пытавшихся скрыться с места происшествия.

Фигуранты – двое местных жителей 30 и 32 лет, их россияне завербовали через Telegram-каналы по поиску "быстрого заработка", отметили в СБУ.

Правоохранители предоставляют следующие детали дела:

→ самодельное взрывное устройство фигуранты изготовили на основе пластида, извлеченного из заранее подготовленного схрона;

→ подозреваемые заложили взрывчатку под рельсы и дистанционно активировали ее с приближением военного эшелона;

→ благодаря этому оккупанты надеялись нарушить железнодорожную логистику поставок оборонных грузов для украинских войск на фронте;

→ во время обысков у задержанных изъяли элементы СВУ и мобильные телефоны с поличным задержанных в пользу России.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фигурантам сообщили о подозрении в диверсии, совершенном в условиях военного положения.

Максимально им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подозреваемые находятся под стражей, продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.