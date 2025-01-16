На Рівненщині підірвали колію під час руху військового ешелону

СБУ зазначає, що її співробітники завчасно зупинили поїзд на безпечній відстані – й аварії та жертв вдалося уникнути

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання агентів РФ, які підірвали колію під час руху військового ешелону в Рівненській області.

Правоохоронці повідомили про нейтралізацію диверсійної групи російських спецслужб, що діяла в регіоні.

За даними слідства, фігуранти підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії під час руху вантажного поїзда Сил оборони.

Проте співробітники СБУ завчасно зупини ешелон на безпечній відстані від місця події та забезпечили охорону відповідної локації – завдяки цьому вдалося уникнути аварії та людських жертв, а потяг продовжив рухатися після відновлення полотна, пояснили у відомстві.

Спецслужба зауважує, що одночасно з цим їй вдалося "по гарячих слідах" затримати підозрюваних, котрі намагалися втекти з місця події.

Фігуранти – двоє місцевих жителів віком 30 та 32 років, їх росіяни завербували через Telegram-канали із пошуку "швидкого заробітку", зазначили у СБУ.

Правоохоронці надають такі деталі справи:

→ саморобний вибуховий пристрій фігуранти виготовили на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону;

→ підозрювані заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її із наближенням військового ешелону;

→ завдяки цьому окупанти сподівалися порушити залізничну логістику постачання оборонних вантажів для українських військ на фронті;

→ під час обшуків у затриманих вилучили елементи СВП та мобільні телефони із доказами підривної діяльності затриманих на користь Росії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фігурантам повідомили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану.

Максимально їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Підозрювані перебувають під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.