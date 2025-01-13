"Шукали гроші на дозу". Агенти Росії намагалися підірвати цистерну з пальним у Дніпрі – СБУ
Правоохоронці затримали двох жителів Дніпра: за даними слідства, вони на замовлення Росії намагалися підірвати залізничну цистерну з пальним. Про це повідомила Служба безпеки України.
Відомство зазначає, що її контррозвідці та Національній поліції вдалося запобігти терористичному акту на станції Укрзалізниці у Дніпрі, замовником якого була Федеральна служба безпеки РФ.
СБУ звітує, що завдяки спецоперації було затримано двох фігурантів, котрі заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, де стояла цистерна з пальним, а також правоохоронці нейтралізували вибухівку, яку підозрювані планували дистанційно активувати.
Фігуранти – двоє наркозалежних із Дніпра віком 23 і 36 років, які жили у цивільному шлюбі й шукали "гроші на дозу" у тематичних Telegram-каналах, де й потрапили у поле зору ФСБ, пояснюють правоохоронці.
Підозрювані виготовили вибуховий пристрій у власній оселі за інструкцією від росіян, для конспірації компоненти купляли через інтернет і замовляли доставлення на різні адреси, додає СБУ.
Фігурантам повідомили про підозру за статтею про закінчений замах на теракт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.
Наразі затримані перебувають під вартою, їм загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.
- 14 грудня у Дніпрі стався теракт біля будівлі ТЦК, через нього загинула одна людина, є поранені, серед яких двоє поліціянтів.
- Того ж дня СБУ затримала місцевого, причетного до вибуху. Ним виявився раніше судимий житель області.
- 9 січня у Дніпрі затримали подружжя, яке підозрюють у причетності до теракту. Затримані – дезертир, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Дніпрі, і його дружина.