"Шукали гроші на дозу". Агенти Росії намагалися підірвати цистерну з пальним у Дніпрі – СБУ

Двоє фігурантів заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, його вдалося нейтралізувати, зазначили правоохоронці

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох жителів Дніпра: за даними слідства, вони на замовлення Росії намагалися підірвати залізничну цистерну з пальним. Про це повідомила Служба безпеки України.

Відомство зазначає, що її контррозвідці та Національній поліції вдалося запобігти терористичному акту на станції Укрзалізниці у Дніпрі, замовником якого була Федеральна служба безпеки РФ.

СБУ звітує, що завдяки спецоперації було затримано двох фігурантів, котрі заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, де стояла цистерна з пальним, а також правоохоронці нейтралізували вибухівку, яку підозрювані планували дистанційно активувати.

Фото: СБУ

Фігуранти – двоє наркозалежних із Дніпра віком 23 і 36 років, які жили у цивільному шлюбі й шукали "гроші на дозу" у тематичних Telegram-каналах, де й потрапили у поле зору ФСБ, пояснюють правоохоронці.

Підозрювані виготовили вибуховий пристрій у власній оселі за інструкцією від росіян, для конспірації компоненти купляли через інтернет і замовляли доставлення на різні адреси, додає СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фігурантам повідомили про підозру за статтею про закінчений замах на теракт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Наразі затримані перебувають під вартою, їм загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

14 грудня у Дніпрі стався теракт біля будівлі ТЦК, через нього загинула одна людина, є поранені, серед яких двоє поліціянтів.

Того ж дня СБУ затримала місцевого, причетного до вибуху. Ним виявився раніше судимий житель області.

9 січня у Дніпрі затримали подружжя, яке підозрюють у причетності до теракту. Затримані – дезертир, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Дніпрі, і його дружина.