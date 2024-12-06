Інформатори Росії хотіли знищити логістику ЗСУ на східному фронті, їх затримали – СБУ
На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала двох місцевих жителів. За даними слідства, фігуранти є російськими інформаторами, які намагалися знищити логістику Сил оборони на південно-східному фронті.
Спецслужба зазначає, що затримані готували координати для нової серії ракетно-дронових ударів окупантів по об'єктах Укрзалізниці – під прицілом РФ були вузлові станції та залізничні лінії, через які, на думку загарбників, могли транспортуватися бойова техніка та боєприпаси.
Згідно з матеріалами справи, для коригування вогневого ураження підозрювані встановлювали неподалік від залізничних станцій приховані відеокамери, які в режимі реального часу транслювали рух поїздів на російські акаунти.
Щоб замаскувати відеопастки, фігуранти облаштували їх на деревах, ховаючи у гілках, а також підключали до них повербанки, які замінювали кожні три дні для безперебійного передання відео, пояснює СБУ.
І хоча інформатори діяли окремо один від одного, проте ретельно дотримувалися інструкцій та заходів конспірації від одного й того ж російського куратора, зауважили правоохоронці.
Спецслужба акцентує, що її співробітникам вдалося вчасно викрити підозрюваних, задокументувати їхні злочини та затримати, а також під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, повербанки та відеокамери з доказами підривної діяльності на користь окупантів.
За даними слідства, затримані – місцеві безробітні віком 20 і 23 років, яких Росія дистанційно завербувала через Telegram-канали з пошуку "легких грошей".
Фігуранти отримали підозру у пособництві несанкціонованому поширенню даних про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану.
Затриманим загрожує до восьми років тюрми, наразі вони перебувають під вартою.
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