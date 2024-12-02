Жителька Чернігівщини допомагала Росії наводити ракети на обласний центр – СБУ

Фігурантка передавала дані ворогу для ракетних атак на Україну

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання жінки на Чернігівщині – за даними слідства, та коригувала повітряні атаки російських військ.

За даними правоохоронців, місцева мешканка, завербована Росією через антиукраїнські коментарі у Telegram, на початку листопада допомогла ворогу завдати ракетного удару по Чернігову.

Крім того, за вказівкою російських кураторів вона мала встановлювати приховану камеру біля можливих цілей, щоб фіксувати розташування української протиповітряної оборони та наслідки атак.

Втім, як зазначає СБУ, вони затримали підозрювану поблизу її будинку та вилучили відеокамеру та мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Як додали у спецслужбі, жінці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Зараз вона перебуває під вартою.