СБУ: Підозру отримав генерал з Росії, який наказав вдарити по драмтеатру у Чернігові

Через удар по центру Чернігова загинула дитина та шестеро дорослих

Євген Нікіфоров (Фото: росЗМІ)

Служба безпеки України разом із прокуратурою зібрали докази причетності російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова до удару ракетою Іскандер по драмтеатру у Чернігові. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що саме він віддав наказ вдарити ракетою "Іскандер-М" із Курської області по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка 19 серпня 2023 року.

В наслідок атаки по центру міста загинули семеро осіб, серед яких шестирічна дитина. Ще понад 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Окрім театру також пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі.

СБУ заочно повідомила Нікіфорову про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, яке поєднане з умисним вбивством. Йому може загрожувати від 10 до 15 років за ґратами, або довічне ув'язнення.

Довідка. ЄвгенНікіфоров в період з січня 2023 року по лютий 2024 року був командувачем військ Західного військового округу. Станом на квітень 2023 року – командувач угрупування сил військ "Захід" Об'єднаного угруповання російських військ в Україні.

З 2018 року перебуває під санкціями України.