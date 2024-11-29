Суд зняв електронний браслет з митрополита Московського патріархату, який має п'ять підозр від СБУ
Соснівський районний суд Черкас вирішив зняти електронний браслет з митрополита Московського патріархату Феодосія (Дениса Снігірьова), який вже має п'ять підозр від Служби безпеки України щодо заперечення російської агресії та розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Про перебіг суду повідомило Суспільне.
Також суд продовжив нічний домашній арешт на 60 діб, тобто до 27 січня 2025-го.
Прокурорка Катерина Костенко зазначила, що ця ухвала оскарженню не підлягає, але якщо з'являться інші обставини або нові ризики щодо підсудного, то може бути подано нове клопотання про повернення електронного браслета клірику.
Наступне засідання щодо очільника Черкаської єпархії заплановано на 5 грудня.
Раніше, у травні, суд дозволив Феодосію провести нічну Великодню службу в церкві, хоча той має нічний домашній арешт.
А вже у жовтні сановника бачили серед прихильників УПЦ МП, які зі штурмом тимчасово захопили Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас, після того як той перейшов до Православної церкви України та став гарнізонним храмом. Тоді постраждали 26 людей, поліція порушила провадження про хуліганство.
На початку 2023 року сановник отримав першу підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі – як запобіжний захід він отримав домашній арешт. СБУ зазначила, що, перебуваючи під цим арештом, клірик продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть у своїх відео – у результаті стали оголошувати й інші підозри стосовно нього.
У грудні 2023-го суд встановив Феодосію вже нічний домашній арешт. Уже в лютому 2024 року суд послабив запобіжний захід – нічний домашній арешт скоротили на дві години. Прокурор просив продовжити нічний домашній арешт ще на два місяці без змін. З моменту виходу з-під цілодобового домашнього арешту сановник почав проводити релігійні служби.
- У червні Феодосій отримав вже п'яту підозру від СБУ щодо розпалювання міжконфесійної ненависті між українськими вірянами.