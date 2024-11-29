Суд зняв електронний браслет з митрополита Московського патріархату, який має п'ять підозр від СБУ

У жовтні Феодосія помітили серед прихильників УПЦ МП, які тимчасово захопили Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас

Митрополит УПЦ МП Феодосій (Фото: Черкаська єпархія Московського патріархату)

Соснівський районний суд Черкас вирішив зняти електронний браслет з митрополита Московського патріархату Феодосія (Дениса Снігірьова), який вже має п'ять підозр від Служби безпеки України щодо заперечення російської агресії та розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Про перебіг суду повідомило Суспільне.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Також суд продовжив нічний домашній арешт на 60 діб, тобто до 27 січня 2025-го.

Прокурорка Катерина Костенко зазначила, що ця ухвала оскарженню не підлягає, але якщо з'являться інші обставини або нові ризики щодо підсудного, то може бути подано нове клопотання про повернення електронного браслета клірику.

Наступне засідання щодо очільника Черкаської єпархії заплановано на 5 грудня.

Раніше, у травні, суд дозволив Феодосію провести нічну Великодню службу в церкві, хоча той має нічний домашній арешт.

А вже у жовтні сановника бачили серед прихильників УПЦ МП, які зі штурмом тимчасово захопили Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас, після того як той перейшов до Православної церкви України та став гарнізонним храмом. Тоді постраждали 26 людей, поліція порушила провадження про хуліганство.