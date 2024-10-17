Найбільший православний храм країни у Черкасах перейшов до ПЦУ. Прихильники МП вчинили штурм: відео

Прихильники Московського патріархату увірвалися до храму та закрилися на території собору

Фото: Artemco / Wikipedia

У Черкасах прихильники Української православної церкви Московського патріархату зі штурмом захопили Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас після того, як він перейшов до Православної церкви України. Про це повідомляє місцеве ЗМІ 18000.

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Видання повідомляло, що прихильники МП зламали вхідні ворота та потрапили на територію храму, водночас застосовували вогнегасники та сльозогінний газ проти громади Черкас.

За даними ЗМІ, близько 9:00 територію собору захопили парафіяни УПЦ.

Медіа додає відео з місця події:

О 9:32 стало відомо, що прихильники Московського патріархату закрилися на території собору.

На відео присутній і митрополит Феодосій – у нього вже п'ять підозр від Служби безпеки України, зокрема у розпалюванні релігійної ворожнечі.

О 9:39 ЗМІ опублікувало відео: на ньому прихильники МП застосовують силу проти капеланів Православної церкви України та представників громади.

Раніше, о 6:50, черкаський капелан Володимир Рідний повідомив, що Свято-Михайлівський кафедральний собор перейшов до ПЦУ та став гарнізонним храмом – і буде "завжди відкритим для наших військовослужбовців".

Рідний анонсував: на території храму створять осередок національно-патріотичного виховання, недільну школу, підготовку капеланів й інші проєкти спільно з українською громадою.

"Усі прихожани, які були і залишаються в УПЦ МП – ласкаво просимо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою. Повірте, ваше серце відкриється, коли ви перестанете молитися церковнослов'янською, нам навʼязаною мовою, а почнете молитися українською", – заявив капелан.