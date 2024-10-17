Найбільший православний храм країни у Черкасах перейшов до ПЦУ. Прихильники МП вчинили штурм: відео
У Черкасах прихильники Української православної церкви Московського патріархату зі штурмом захопили Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас після того, як він перейшов до Православної церкви України. Про це повідомляє місцеве ЗМІ 18000.
Видання повідомляло, що прихильники МП зламали вхідні ворота та потрапили на територію храму, водночас застосовували вогнегасники та сльозогінний газ проти громади Черкас.
За даними ЗМІ, близько 9:00 територію собору захопили парафіяни УПЦ.
Медіа додає відео з місця події:
О 9:32 стало відомо, що прихильники Московського патріархату закрилися на території собору.
На відео присутній і митрополит Феодосій – у нього вже п'ять підозр від Служби безпеки України, зокрема у розпалюванні релігійної ворожнечі.
О 9:39 ЗМІ опублікувало відео: на ньому прихильники МП застосовують силу проти капеланів Православної церкви України та представників громади.
Раніше, о 6:50, черкаський капелан Володимир Рідний повідомив, що Свято-Михайлівський кафедральний собор перейшов до ПЦУ та став гарнізонним храмом – і буде "завжди відкритим для наших військовослужбовців".
Рідний анонсував: на території храму створять осередок національно-патріотичного виховання, недільну школу, підготовку капеланів й інші проєкти спільно з українською громадою.
"Усі прихожани, які були і залишаються в УПЦ МП – ласкаво просимо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою. Повірте, ваше серце відкриється, коли ви перестанете молитися церковнослов'янською, нам навʼязаною мовою, а почнете молитися українською", – заявив капелан.
- У серпні СБУ повідомила LIGA.net: із початку повномасштабної війни щодо понад 100 священників УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 — отримали судові вироки.
- 20 серпня було ухвалено закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Зокрема, йдеться про РПЦ та УПЦ МП.
- 21 серпня президент Зеленський обговорив цей закон із вселенським патріархом і запевнив, що прагне зміцнювати православ'я в Україні. 25 серпня папа римський Франциск висловив занепокоєння щодо заборони проросійських релігійних організацій в Україні. Заявив, що його непокоять "загрози релігійній свободі".