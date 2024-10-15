80% українців підтримують заборону УПЦ МП – опитування

Ілюстративне фото: УПЦ МП

Абсолютна більшість українців підтримує прийнятий закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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80% опитаних українців заявили, що виступають за заборону подібних організацій. Проти висловилися 16% респондентів, а 4% ще не визначилися зі своєю думкою.

Щодо ставлення до закону в регіонах, то на заході та в центрі України підтримка трохи вища – 83% та 82% відповідно. На півдні 74% підтримують закон, а на сході – 71% респондентів. Проти висловилися від 14% до 21% по всій країні, а ще не визначилися із думкою від 3% до 8%.

Як зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, під час опитування українців не питали прямо саме про заборону Української православної церкви московського патріархату. Однак, посилаючись на попередні результати опитування, зазначив, що більшість українців також підтримує і заборону саме УПЦ МП.

Опитування проводилося КМІС з власної ініціативи в період 20 вересня – 3 жовтня 2024 року. Але запитання про ставлення до створення єдиної Православної церкви та до закону про заборону окремих релігійних організацій додав один із замовників, якого соціологи не називають.Опитано телефоном 2004 українці віком від 18 років на всіх територіях, крім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

20 серпня було прийнято закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Зокрема, йдеться про РПЦ та УПЦ МП.

21 серпня президент Володимир Зеленський обговорив цей закон із вселенським патріархом і запевнив, що прагне зміцнювати православ'я в Україні.

25 серпня папа римський Франциск висловив занепокоєння стосовно заборони проросійських релігійних організацій в Україні. Заявив, що його непокоять "загрози релігійній свободі".