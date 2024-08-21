Заборона УПЦ МП. Зеленський обговорив зі вселенським патріархом новий закон

Президент запевнив Варфоломія, що Україна прагне зміцнювати православ'я на своїй території та сприяти відкритому діалогу між церквами

Вселенський патріарх Варфоломій (Фото: Facebook Ecumenical Patriarchate)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі вселенським патріархом Варфоломієм: зокрема, голова держави розповів про новий закон щодо заборони релігійних організацій, підконтрольних РФ.

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"Окремо підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно", – написав Зеленський.

Голова держави запевнив Варфоломія, що Україна прагне зміцнювати православ'я на своїй території та сприяти відкритому діалогу між церквами.

Також президент і патріарх позитивно оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній візит делегації України до Вселенського патріархату, а також обговорили взаємні очікування щодо майбутнього зустрічного візиту.

Президент подякував патріархові за молитви заради України й за непохитну підтримку українського народу.

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Верховна Рада на засіданні 20 серпня у другому читанні та в цілому ухвалила закон щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією.

Серед депутатів зі Слуги народу голосували "проти" й утрималися загалом сім депутатів, серед колишньої ОПЗЖ один народний обранець проголосував "за". Ось поіменне голосування .

Слуги народу поіменне голосування СБУ повідомила LIGA.net: з початку повномасштабної війни щодо понад 100 священників УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 — отримали судові вироки.

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