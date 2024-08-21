Заборона УПЦ МП. Зеленський обговорив зі вселенським патріархом новий закон
Вселенський патріарх Варфоломій (Фото: Facebook Ecumenical Patriarchate)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі вселенським патріархом Варфоломієм: зокрема, голова держави розповів про новий закон щодо заборони релігійних організацій, підконтрольних РФ.

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"Окремо підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно", – написав Зеленський.

Голова держави запевнив Варфоломія, що Україна прагне зміцнювати православ'я на своїй території та сприяти відкритому діалогу між церквами.

Також президент і патріарх позитивно оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній візит делегації України до Вселенського патріархату, а також обговорили взаємні очікування щодо майбутнього зустрічного візиту.

Президент подякував патріархові за молитви заради України й за непохитну підтримку українського народу.

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