Сім "слуг" не підтримали заборону РПЦ в Україні – поіменне голосування за фракціями

За закон про заборону УПЦ МП проголосували 265 нардепів, проти – 29, утримались – чотири

Верховна Рада (Фото пресслужби)

20 серпня Верховна Рада в цілому ухвалила закон №8371 про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Серед депутатів зі Слуги народу голосували "проти" та утримались загалом сім депутатів. Про це свідчать поіменні результати голосування, які є в розпорядження LIGA.net.

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Серед "слуг" закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні не підтримали:

→ Артем Культенко, який очолював у фракції групу проти заборони УПЦ МП;

→ Павло Халімон;

→ Євген Брагар;

→ Сергій Литвиненко.

Утримались Георгій Мазурашу, Роман Каптєлов та Степан Чернявський.

Серед нардепів Платформи за життя і мир (колишня ОПЗЖ) 17 з 22 проголосували "проти". Серед них – глава партії Юрій Бойко, Сергій Львочкін, Григорій Суркіс та інші.

"За" заборону був Юрій Загордній.

У Групі Відновлення України голосували так:

"Проти" були Анатолій Бурміч, Артем Дмитрук, Володимир Мороз, Анатолій Гунько, Олександр Лукашев, Євгеній Шевченко, а також Євген Яковенко.

З позафракційних виступила проти заборони Вікторія Гриб.

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