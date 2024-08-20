Сім "слуг" не підтримали заборону РПЦ в Україні – поіменне голосування за фракціями
20 серпня Верховна Рада в цілому ухвалила закон №8371 про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Серед депутатів зі Слуги народу голосували "проти" та утримались загалом сім депутатів. Про це свідчать поіменні результати голосування, які є в розпорядження LIGA.net.
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Серед "слуг" закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні не підтримали:
→ Артем Культенко, який очолював у фракції групу проти заборони УПЦ МП;
→ Павло Халімон;
→ Євген Брагар;
→ Сергій Литвиненко.
Утримались Георгій Мазурашу, Роман Каптєлов та Степан Чернявський.
Серед нардепів Платформи за життя і мир (колишня ОПЗЖ) 17 з 22 проголосували "проти". Серед них – глава партії Юрій Бойко, Сергій Львочкін, Григорій Суркіс та інші.
"За" заборону був Юрій Загордній.
У Групі Відновлення України голосували так:
"Проти" були Анатолій Бурміч, Артем Дмитрук, Володимир Мороз, Анатолій Гунько, Олександр Лукашев, Євгеній Шевченко, а також Євген Яковенко.
З позафракційних виступила проти заборони Вікторія Гриб.
- 19 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.
- 23 липня 2024 року низка народних депутатів заблокувала трибуну Верховної Ради через відмову розглянути у другому читанні законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП. Після цього Рада пішла на перерву у засіданнях.
- 24 липня спікер Стефанчук спростував "канікули" в українському парламенті та заявив, що нардепи продовжать роботу, зокрема над підготовкою до голосування законопроєкту про заборону УПЦ МП.
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