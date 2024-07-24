Стефанчук спростував "канікули" в Раді. Запевняє, що працюватимуть над забороною УПЦ МП

23 липня депутати блокували трибуну Ради через відмову розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП, а після цього з'явилась інформація про "канікули"

Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба Верховної Ради)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував "канікули" в українському парламенті та заявив, що нардепи продовжать роботу, зокрема над підготовкою до голосування законопроєкту №8371, через відмову розглядати який 23 липня блокували трибуну.

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"Широко розтиражована заява про те, що нібито Верховна Рада України пішла на канікули, – не відповідає дійсності", – заявив Стефанчук.

Він зазначив, що з дня повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року, парламент працює у режимі єдиного засідання.

"І за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати "канікули", щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі", – запевнив він.

Водночас, наголосив Стефанчук, робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності нардепів – є також робота у комітетах, де готуються законопроєкти для голосування у залі, робота у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях тощо.

"З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону №8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії займатимуться іншими видами діяльності, зокрема й тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту", – написав Стефанчук і додав, що "канікул" в Раді не буде аж до перемоги.

Після блокування трибуни в Раді нардеп від Голосу Ярослав Железняк писав, що подальші засідання парламенту скасували, а наступні, за графіком, – вже у серпні.

У січні 2023-го уряд розробив на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) законопроєкт №8371.

Того ж місяця було проведено релігієзнавчу експертизу статуту УПЦ МП: вона встановила, що УПЦ МП продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві.

19 жовтня 2023-го Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.

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