Стефанчук опроверг "каникулы" в Раде. Уверяет, что будут работать над запретом УПЦ МП

23 июля депутаты блокировали трибуну Рады из-за отказа рассмотреть законопроект о запрете УПЦ МП, а после этого появилась информация о "каникулах"

Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг "каникулы" в украинском парламенте и заявил, что нардепы продолжат работу, в том числе над подготовкой к голосованию законопроекта №8371, из-за отказа рассматривать который 23 июля блокировали трибуну.

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"Широко растиражированное заявление о том, что якобы Верховная Рада Украины ушла на каникулы, – не соответствует действительности", – заявил Стефанчук.

Он отметил, что со дня полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года, парламент работает в режиме единого заседания.

"И за это время ни один народный депутат Украины не получил ежегодного оплачиваемого отпуска, поскольку во время военного положения Верховная Рада Украины не может иметь каникулы, ежегодные отпуска или другие технические перерывы в своей работе", – заверил он.

В то же время, отметил Стефанчук, работа в сессионном зале не является единственным видом деятельности нардепов – есть также работа в комитетах, где готовятся законопроекты для голосования в зале, работа во временных специальных, временных следственных комиссиях.

"Учитывая, что вчера было принято решение сконцентрироваться на доработке отдельных положений закона №8371 с целью его скорейшего внесения и голосования в зале, парламентарии будут заниматься другими видами деятельности, в частности и тесно связанными с подготовкой этого законопроекта", – написал Стефанчук и добавил, что "каникул" в Раде не будет до победы.

После блокирования трибуны в Раде нардеп от Голоса Ярослав Железняк писал, что ближайшие заседания парламента отменили, а следующие, по графику, – уже в августе.

В январе 2023-го правительство разработало во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) законопроект №8371.

В том же месяце была проведена религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП: она установила, что УПЦ МП продолжает подчиняться Российской православной церкви.

19 октября 2023 года Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП.

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