Українські церкви підтримали заборону УПЦ МП: заява
Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили, що підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема, Української православної церкви Московського патріархату.
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"Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку", – йдеться у повідомленні.
У Раді церков наголосили, що головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої загинули десятки священників, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків.
Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і "цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі", додали там.
Сам Зеленський ще ввечері 16 серпня підтвердив, що ВРЦіРО підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні.
- 23 липня 2024 року низка народних депутатів заблокувала трибуну Верховної Ради через відмову розглянути у другому читанні законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП. Після цього Рада пішла на перерву у засіданнях.
- 24 липня спікер Стефанчук спростував "канікули" в українському парламенті та заявив, що нардепи продовжать роботу, зокрема над підготовкою до голосування законопроєкту про заборону УПЦ МП.
- 5 серпня голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформполітики Потураєв заявив, що Слуга народу готова дати в другому читанні лише до 150 голосів за цей законопроєкт.
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