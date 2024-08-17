Українські церкви підтримали заборону УПЦ МП: заява

У Раді церков наголосили, що головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої загинули десятки священників

Андріївська церква у Києві (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили, що підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема, Української православної церкви Московського патріархату.

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"Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку", – йдеться у повідомленні.

У Раді церков наголосили, що головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої загинули десятки священників, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків.

Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і "цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі", додали там.

Сам Зеленський ще ввечері 16 серпня підтвердив, що ВРЦіРО підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні.

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