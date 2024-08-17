Украинские церкви поддержали запрет УПЦ МП: заявление
Представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) заявили, что поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского запретить деятельность организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности, Украинской православной церкви Московского патриархата.
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"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", – говорится в сообщении.
В Совете церквей подчеркнули, что главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой погибли десятки священников, разрушены сотни храмов и молитвенных домов.
Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и "цинично попирает установления Господа и элементарные нормы общечеловеческой морали", добавили там.
Сам Зеленский еще вечером 16 августа подтвердил, что ВСЦиРО поддержало законопроект о запрете УПЦ МП в Украине.
- 23 июля 2024 года ряд народных депутатов заблокировал трибуну Верховной Рады из-за отказа рассмотреть во втором чтении законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП. После этого Рада ушла на перерыв в заседаниях.
- 24 июля спикер Стефанчук опроверг "каникулы" в украинском парламенте и заявил, что нардепы продолжат работу, в частности, над подготовкой к голосованию законопроекта о запрете УПЦ МП.
- 5 августа председатель комитета Совета по гуманитарной и информполитике Потураев заявил, что Слуга народа готова дать во втором чтении лишь до 150 голосов за этот законопроект.
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