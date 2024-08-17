Украинские церкви поддержали запрет УПЦ МП: заявление

В Совете церквей подчеркнули, что главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, убившая десятки священников

Андреевская церковь в Киеве (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) заявили, что поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского запретить деятельность организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности, Украинской православной церкви Московского патриархата.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", – говорится в сообщении.

В Совете церквей подчеркнули, что главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой погибли десятки священников, разрушены сотни храмов и молитвенных домов.

Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и "цинично попирает установления Господа и элементарные нормы общечеловеческой морали", добавили там.

Сам Зеленский еще вечером 16 августа подтвердил, что ВСЦиРО поддержало законопроект о запрете УПЦ МП в Украине.

Читайте также: Епифаний предложил УПЦ Московского патриархата начать диалог о единении без предварительных условий