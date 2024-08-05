Если закон о запрете РПЦ убьет монобольшинство, значит, такова ему и цена – Потураев

Фото: пресс-служба Офиса президента

Слуга народа готова дать во втором чтении до 150 голосов за законопроект №8371 о запрете деятельности Русской православной церкви в Украине, сказал председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в интервью РБК-Украина.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"У нас есть 130 подписей от наших депутатов. Есть депутаты, которые не поставили подписи, но голосовать будут точно. Поэтому мы посчитали, что из Слуги народа проголосуют 150 человек точно. Это много, и этого достаточно, чтобы законопроект прошел в зале, вместе с голосами других фракций и групп. Как бы трудно ни было, но 240 голосов точно есть", — сказал он.

По его словам, во фракции есть группа противников законопроекта, у которых разные мотивы, в том числе коррупционные.

"Компетентные органы это знают, поэтому я бы посоветовал тем, кто пытается и коррупционные мотивы включить, быть осторожными, потому что доиграются до больших неприятностей", — сказал он.

Потураев добавил, что фракция Слуги народа давала присягу не Московскому патриархату, а народу Украины, который не ассоциирует себя с российской церковью. Поэтому когда парламент отказывается рассматривать законопроект, это означает, что он "драматически перестал отражать общественные настроения".

Законопроект о религиозных организациях будет рассмотрен на первом же пленарном заседании в августе.

"Если этот закон приведет к гибели монобольшинства, значит, такова и цена была этому монобольшинству", — сказал Потураев.

В 2023 году Служба безопасности Украины выдвинула подозрение главе РПЦ Владимиру Гундяеву (Кириллу), а перед этим Украина ввела санкции против Кирилла и его приспешников.

Читайте также: Глава РПЦ Кирилл позвал россиян на войну. Путин заявил, что "мужики понимают, что их ждет"