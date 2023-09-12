Глава РПЦ Кирилл позвал россиян на войну. Путин заявил, что "мужики понимают, что их ждет"

Руководитель Русской православной церкви Кирилл в Петербурге в "день поминовения мощей князя Александра Невского", говоря о "нынешних угрозах Отечеству", призвал паству "идти на защиту, как шли Александр Невский и Петр Великий".

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Как выразился патриарх российской церкви Владимир Гундяев, поддерживающий геноцид украинского народа, "одной только силой оружия врага не победить – можно победить силой духа".

Знамена с крестного хода православных оккупантов затем отправят в зону боевых действий на войне РФ против Украины, заявили организаторы мероприятия.

Ранее Гундяев обещал россиянам, что они "смоют грехи" своей смертью в Украине.

В конце лета 2022 года Украина ввела санкции против Кирилла и его приспешников.

Параллельно, выступая на другом конце РФ на Восточном экономическом форуме, российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы сотни тысяч сограждан "добровольно" подписали контракты на военную службу в армию оккупантов.

По его словам, "мужики наши, понимая, что их ожидает на фронте, все равно идут на это".

В сентябре 2023-го президент Зеленский заявил, что "это не фильм со счастливым концом; у нас не будет счастливого конца: мы потеряли много людей – это не счастливый конец".

По его словам, если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине, "невозможно предсказать", как миллионы беженцев в Европе отреагируют, если их страну бросят.

Он полагает, что если война затянется, придется переводить экономику Украины на военные рельсы. Президент "эмоционально готов" к долгой войне против России.

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