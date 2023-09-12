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Глава РПЦ Кирило покликав росіян на війну, а Путін заявив, що "мужики понимают, что их ждет"

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 13:12
Глава РПЦ Кирило покликав росіян на війну, а Путін заявив, що
Кирило з останками (скриншот)

Керівник Російської православної церкви Кирило у Петербурзі в "день поминання мощів князя Олександра Невського", говорячи про "нинішні загрози Батьківщині", закликав паству "йти на захист, як ішли Олександр Невський і Петро Великий".

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Як висловився патріарх російської церкви Володимир Гундяєв, який підтримує геноцид українського народу, "одной только силой оружия врага не победить – можно победить силой духа".

Прапори з хресної ходи православних окупантів відправлять у зону бойових дій на війні РФ проти України, заявили організатори заходу.

Раніше Гундяєв обіцяв росіянам, що вони "смоют грехи" своєю смертю в Україні.

Наприкінці літа 2022 року Україна ввела санкції проти Кирила та його поплічників.

Паралельно, виступаючи на іншому кінці РФ на Східному економічному форумі, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито сотні тисяч співгромадян "добровільно" підписали контракти на військову службу до армії окупантів.

За його словами, "мужики наши, понимая, что их ожидает на фронте, все равно идут на это".

  • У вересні 2023-го президент Зеленський заявив, що "це не фільм зі щасливим кінцем; у нас не буде щасливого кінця: ми втратили багато людей – це не щасливий кінець".
  • За його словами, якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні, "неможливо передбачити", як мільйони біженців у Європі відреагують, якщо їхню країну покинуть.
  • Він вважає, що якщо війна затягнеться, доведеться переводити економіку України на військові рейки. Президент "емоційно готовий" до довгої війни проти Росії.
Євген Пилипенко
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