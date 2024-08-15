Епифаний предложил УПЦ МП начать диалог о единении без предварительных условий
Православная церковь Украины обратилась к Украинской православной церкви Московского патриархата с призывом начать диалог о единении без предварительных условий. Соответствующее обращение митрополита Епифания появилось на сайте ПЦУ.
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Обращение митрополита Киевского и всея Украины Епифания адресовано главе УПЦ МП Онуфрию и всем иерархам, духовенству и мирянам этой церкви.
Епифаний отмечает: согласно каноническому праву и порядку, а также Томосу, определено, что все православные церкви в Украине должны быть в организационном и юрисдикционном единстве как одна и единая Поместная Православная Церковь.
В общем, Епифаний обращается с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве.
Он упоминает, что ранее Московский патриархат выдвигал требования для начала такого диалога – в частности, требовали отвергнуть решение Вселенского Патриархата о предоставлении Украине Томоса, однако на такое ПЦУ не может согласиться.
Среди прочего, Епифаний апеллирует к тому, что ранее такой диалог об объединении без предварительных условий благословил и поддерживал митрополит Владимир, предстоятель УПЦ МП в 1992-2014 годах. Глава ПЦУ отмечает, что этот диалог разрушила Русская православная церковь.
Епифаний просит Онуфрия и всех, кто сейчас с ним, не оставить это обращение без конструктивного ответа.
На сайте УПЦ МП на данный момент нет ответа на это обращение.
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