Епіфаній запропонував УПЦ Московського патріархату почати діалог про єднання без попередніх умов

Епіфаній (Фото: pomisna.info)

Православна церква України звернулася до Української православної церкви Московського патріархату із закликом розпочати діалог про єднання без попередніх умов. Відповідне звернення митрополита Епіфанія з'явилося на сайті ПЦУ.

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Звернення митрополита Київського і всієї України Епіфанія адресовано голові УПЦ МП Онуфрію та всім ієрархам, духовенству і мирянам цієї церкви.

Епіфаній зауважує: згідно із канонічним правом та порядком, а також Томосом, визначено, що всі православні церкви в Україні мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності як одна і єдина Помісна Православна Церква.

Загалом Епіфаній звертається із закликом без всяких попередніх умов розпочати діалог про єдність.

Він згадує, що раніше Московський патріархат висував вимоги задля початку такого діалогу – зокрема, вимагали відкинути рішення Вселенського Патріархату про надання Україні Томосу, проте на таке ПЦУ не може погодитися.

Серед іншого Епіфаній апелює до того, що раніше такий діалог про об'єднання без попередніх умов благословив та підтримував митрополит Володимир, предстоятель УПЦ МП у 1992–2014 роках. Голова ПЦУ зауважує що цей діалог зруйнувала Російська православна церква.

Епіфаній просить Онуфрія та всіх, хто зараз з ним, не залишити це звернення без конструктивної відповіді.

На сайті УПЦ МП наразі немає відповіді на це звернення.

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