Семь "слуг" не поддержали запрет РПЦ в Украине – поименное голосование по фракциям
20 августа Верховная Рада в целом приняла закон №8371 о запрещении в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Среди депутатов из Слуги народа голосовали "против" и воздержались всего семь депутатов. Об этом свидетельствуют поименные результаты голосования, которые есть в распоряжении LIGA.net.
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Среди "слуг" закон о запрете деятельности УПЦ МП в Украине не поддержали:
→ Артем Культенко, возглавлявший во фракции группу против запрета УПЦ МП;
→ Павел Халимон;
→ Евгений Брагар;
→ Сергей Литвиненко.
Воздержались Георгий Мазурашу, Роман Каптелов и Степан Чернявский.
Среди нардепов Платформы за жизнь и мир (бывшая ОПЗЖ) 17 из 22 проголосовали "против". Среди них – глава партии Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Григорий Суркис и другие.
"За" запрет был Юрий Загордний.
В Группе Восстановление Украины голосовали так:
"Против" были Анатолий Бурмич, Артем Дмитрук, Владимир Мороз, Анатолий Гунько, Александр Лукашев, Евгений Шевченко, а также Евгений Яковенко.
Из внефракционных выступила против запрета Виктория Гриб.
- 19 октября 2023 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП.
- 23 июля 2024 года ряд народных депутатов заблокировал трибуну Верховной Рады из-за отказа рассмотреть во втором чтении законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП. После этого Рада ушла на перерыв в заседаниях.
- 24 июля спикер Стефанчук опроверг "каникулы" в украинском парламенте и заявил, что нардепы продолжат работу, в частности, над подготовкой к голосованию законопроекта о запрете УПЦ МП.
- 5 августа председатель комитета Совета по гуманитарной и информполитике Потураев заявил, что Слуга народа готова дать во втором чтении всего до 150 голосов за этот законопроект.
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