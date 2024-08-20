Семь "слуг" не поддержали запрет РПЦ в Украине – поименное голосование по фракциям

За закон о запрете УПЦ МП проголосовали 265 нардепов, против – 29, воздержались – четыре

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

20 августа Верховная Рада в целом приняла закон №8371 о запрещении в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Среди депутатов из Слуги народа голосовали "против" и воздержались всего семь депутатов. Об этом свидетельствуют поименные результаты голосования, которые есть в распоряжении LIGA.net.

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Среди "слуг" закон о запрете деятельности УПЦ МП в Украине не поддержали:

→ Артем Культенко, возглавлявший во фракции группу против запрета УПЦ МП;

→ Павел Халимон;

→ Евгений Брагар;

→ Сергей Литвиненко.

Воздержались Георгий Мазурашу, Роман Каптелов и Степан Чернявский.

Среди нардепов Платформы за жизнь и мир (бывшая ОПЗЖ) 17 из 22 проголосовали "против". Среди них – глава партии Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Григорий Суркис и другие.

"За" запрет был Юрий Загордний.

В Группе Восстановление Украины голосовали так:

"Против" были Анатолий Бурмич, Артем Дмитрук, Владимир Мороз, Анатолий Гунько, Александр Лукашев, Евгений Шевченко, а также Евгений Яковенко.

Из внефракционных выступила против запрета Виктория Гриб.

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