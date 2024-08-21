Запрет УПЦ МП. Зеленский обсудил со вселенским патриархом новый закон

Президент заверил Варфоломея, что Украина стремится укреплять православие на своей территории и содействовать открытому диалогу между церквями

Вселенский патриарх Варфоломей (Фото: Facebook Ecumenical Patriarchate)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со вселенским патриархом Варфоломеем: в частности, глава государства рассказал о новом законе о запрете религиозных организаций, подконтрольных РФ.

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"Отдельно подчеркнул важность нового закона о духовной независимости, поддержанного Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, и подчеркнул, что независимый народ должен быть независимым также и духовно", – написал Зеленский.

Глава государства заверил Варфоломея, что Украина стремится укреплять православие на своей территории и содействовать открытому диалогу между церквями.

Также президент и патриарх положительно оценили развитие сотрудничества, в том числе недавний визит делегации Украины ко Вселенскому патриархату, а также обсудили взаимные ожидания насчет предстоящего встречного визита.

Президент поблагодарил патриарха за молитвы ради Украины и за непреклонную поддержку украинского народа.

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Верховная Рада на заседании 20 августа во втором чтении и в целом приняла закон о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Среди депутатов из Слуги народа голосовали "против" и воздержались всего семь депутатов, среди бывшей ОПЗЖ один народный избранник проголосовал "за". Вот поименное голосование .

Слуги народа поименное голосование СБУ сообщила LIGA.net: с начала полномасштабной войны в отношении более 100 священников УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 – получили судебные приговоры.

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