Запрет УПЦ МП. Зеленский обсудил со вселенским патриархом новый закон
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со вселенским патриархом Варфоломеем: в частности, глава государства рассказал о новом законе о запрете религиозных организаций, подконтрольных РФ.
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"Отдельно подчеркнул важность нового закона о духовной независимости, поддержанного Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, и подчеркнул, что независимый народ должен быть независимым также и духовно", – написал Зеленский.
Глава государства заверил Варфоломея, что Украина стремится укреплять православие на своей территории и содействовать открытому диалогу между церквями.
Также президент и патриарх положительно оценили развитие сотрудничества, в том числе недавний визит делегации Украины ко Вселенскому патриархату, а также обсудили взаимные ожидания насчет предстоящего встречного визита.
Президент поблагодарил патриарха за молитвы ради Украины и за непреклонную поддержку украинского народа.
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- Верховная Рада на заседании 20 августа во втором чтении и в целом приняла закон о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.
Среди депутатов изСлуги народа голосовали "против" и воздержались всего семь депутатов, среди бывшей ОПЗЖ один народный избранник проголосовал "за". Вотпоименное голосование .
- СБУ сообщила LIGA.net: с начала полномасштабной войны в отношении более 100 священников УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 – получили судебные приговоры.
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