СБУ: С начала большой войны открыто производство по 100 священникам УПЦ МП

Андреевская церковь в Киеве (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

С начала полномасштабной войны по материалам Службы безопасности Украины были открыты уголовные производства по более чем 100 священникам Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

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По более чем 100 священнослужителям УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 — получили судебные приговоры, заявили в СБУ.

20 августа Верховная Рада приняла закон №8371 о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Он позволяет судам прекращать деятельность аффилированных с РПЦ религиозных организаций.

Среди депутатов из Слуги народа голосовали "против" и воздержались всего семь депутатов, среди бывшей ОПЗЖ всего один народный избранник проголосовал "за". Поименное голосование – здесь.

19 октября 2023 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП.

23 июля 2024 года ряд народных депутатов заблокировал трибуну Верховной Рады из-за отказа рассмотреть во втором чтении законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП. После этого Рада ушла на перерыв в заседаниях.

24 июля спикер Стефанчук опроверг "каникулы" в украинском парламенте и заявил, что нардепы продолжат работу, в частности, над подготовкой к голосованию законопроекта о запрете УПЦ МП.

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