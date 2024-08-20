СБУ: З початку великої війни відкрито провадження щодо 100 священників УПЦ МП
Андріївська церква у Києві (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

З початку повномасштабної війни за матеріалами Служби безпеки України було відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священників Української православної церкви Московського патріархату. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі правоохоронного органа.

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Щодо понад 100 священнослужителів УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 — отримали судові вироки, заявили у СБУ.

20 серпня Верховна Рада ухвалила закон №8371 щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Він дозволяє судам припиняти діяльність афілійованих із РПЦ релігійних організацій.

Серед депутатів зі Слуги народу голосували "проти" й утрималися загалом сім депутатів, серед колишньої ОПЗЖ всього один народний обранець проголосував "за". Поіменне голосування – тут

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