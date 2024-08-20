СБУ: З початку великої війни відкрито провадження щодо 100 священників УПЦ МП

Андріївська церква у Києві (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

З початку повномасштабної війни за матеріалами Служби безпеки України було відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священників Української православної церкви Московського патріархату. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі правоохоронного органа.

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Щодо понад 100 священнослужителів УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 — отримали судові вироки, заявили у СБУ.

20 серпня Верховна Рада ухвалила закон №8371 щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Він дозволяє судам припиняти діяльність афілійованих із РПЦ релігійних організацій.

Серед депутатів зі Слуги народу голосували "проти" й утрималися загалом сім депутатів, серед колишньої ОПЗЖ всього один народний обранець проголосував "за". Поіменне голосування – тут.

19 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.

23 липня 2024 року низка народних депутатів заблокувала трибуну Верховної Ради через відмову розглянути у другому читанні законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП. Після цього Рада пішла на перерву у засіданнях.

24 липня спікер Стефанчук спростував "канікули" в українському парламенті та заявив, що нардепи продовжать роботу, зокрема, над підготовкою до голосування законопроєкту про заборону УПЦ МП.

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