Рада приняла закон о запрете УПЦ МП в Украине

Верховная Рада (Фото прессслужбы)

Верховная Рада на заседании 20 августа во втором чтении и в целом приняла закон №8371 о запрете в Украине деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 265 парламентариев.

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Голоса по фракциям:

→ Слуга народа – 173;

→ Европейская солидарность – 25;

→ Батькивщина – 17;

→ Платформа за жизнь и мир – 1;

→ За будущее – 9;

→ Голос – 18;

→ Доверие – 11;

→ Восстановление Украины – 0;

→ Внефракционные – 11.

В пояснительной записке говорится, что законопроект создан с целью запретить деятельность в Украине тех религиозных организаций, чье руководство находится в стране, ведущей вооруженную агрессию против Украины.

Представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) 17 августа выступили с совместным заявлением о запрете деятельности в Украине УПЦ МП.

"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", – говорилось в сообщении.

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