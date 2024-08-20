Рада приняла закон о запрете УПЦ МП в Украине
Верховная Рада на заседании 20 августа во втором чтении и в целом приняла закон №8371 о запрете в Украине деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
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"За" проголосовали 265 парламентариев.
Голоса по фракциям:
→ Слуга народа – 173;
→ Европейская солидарность – 25;
→ Батькивщина – 17;
→ Платформа за жизнь и мир – 1;
→ За будущее – 9;
→ Голос – 18;
→ Доверие – 11;
→ Восстановление Украины – 0;
→ Внефракционные – 11.
В пояснительной записке говорится, что законопроект создан с целью запретить деятельность в Украине тех религиозных организаций, чье руководство находится в стране, ведущей вооруженную агрессию против Украины.
Представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) 17 августа выступили с совместным заявлением о запрете деятельности в Украине УПЦ МП.
"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", – говорилось в сообщении.
- 19 октября 2023 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП.
- 23 июля 2024 года ряд народных депутатов заблокировал трибуну Верховной Рады из-за отказа рассмотреть во втором чтении законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП. После этого Рада ушла на перерыв в заседаниях.
- 24 июля спикер Стефанчук опроверг "каникулы" в украинском парламенте и заявил, что нардепы продолжат работу, в частности, над подготовкой к голосованию законопроекта о запрете УПЦ МП.
- 5 августа председатель комитета Совета по гуманитарной и информполитике Потураев заявил, что Слуга народа готова дать во втором чтении лишь до 150 голосов за этот законопроект.
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