Заборона Московського патріархату в Україні – папу римського непокоять "загрози релігійній свободі"

Франциск просить, аби "жодна християнська церква" не була скасована прямо чи опосередковано, бо церкви "не слід чіпати".

Папа римський Франциск (Фото: EPA / GUISEPPE LAMI)

Папа римський Франциск занепокоївся щодо нібито "релігійної свободи тих, хто молиться" через прийнятий напередодні в Україні закон, який передбачає заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором Росією. Про це понтифік заявив під час недільної зустрічі з паломниками, передає офіційне медіа Святого престолу Vatican News.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Я і далі з болем слідкую за бойовими діями в Україні та РФ, і, роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх. Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився", – стверджує папа римський.

Франциск закликає, щоб "тим, хто хоче молитися" дозволил молитися "в тій Церкві, яку вони вважають своєю".

Він просить, аби "жодна християнська церква" не була скасована прямо чи опосередковано, бо церкви "не слід чіпати".

Читайте також: Папа римський після скандалу з "білим прапором" заявив, що "війна – завжди поразка"

Верховна Рада на засіданні 20 серпня у другому читанні та в цілому ухвалила закон щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Судові процеси про ліквідацію таких релігійних організацій почнуться через дев'ять місяців після ухвалення закону (тут розбір документа).

За даними Служби безпеки України, з початку повномасштабного вторгнення РФ відкриті провадження щодо 100 священників Української православної церкви Московського патріархату.

Читайте також: СБУ: Настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та чекав приходу росіян у Вінницьку область

Читайте також: В УПЦ є дев'ять місяців. Що означає заборона московської церкви в Україні, як і коли запрацює