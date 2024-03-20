Папа римський після скандалу з "білим прапором" заявив, що "війна – завжди поразка"

Папа римський Франциск (Фото: ЕРА)

Папа римський Франциск після резонансної заяви щодо "білого прапора" та необхідність вести переговори з РФ знову висловився про російсько-українську війну. Як передає Vatican News, у своїй щотижневій аудієнції у Ватикані понтифік вкотре виступив за діалог із державою-агресором.

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Франциск у своїй промові сказав про жителів "мученицької України та Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни".

"Ніколи не забуваймо: війна – це завжди поразка. Не можна продовжувати війну. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб вести переговори про припинення війни", – сказав папа римський.

9 березня агентство Reuters опублікувало частину інтерв'ю із папою, в якому він заявив, що Україна повинна мати "мужність", щоб підійняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

Глава МЗС Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапора, окрім державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок.

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