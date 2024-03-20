Папа римский после скандала с "белым флагом" заявил, что "война – всегда поражение"

Папа римский Франциск (Фото: ЕРА)

Папа римский Франциск после резонансного заявления о "белом флаге" и необходимости вести переговоры с РФ вновь высказался о российско-украинской войне. Как передает Vatican News, в своей еженедельной аудиенции в Ватикане понтифик в очередной раз выступил за диалог с государством-агрессором.

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Франциск в своей речи сказал о жителях "мученической Украины и Святой Земли, Палестины, Израиля, которые так сильно страдают от ужасов войны".

"Никогда не забываем, – война – это всегда поражение. Нельзя продолжать войну. Мы должны приложить все усилия, чтобы вести переговоры о прекращении войны", – сказал папа римский.

9 марта агентство Reuters опубликовало часть интервью с папой, в котором он заявил, что у Украины должно быть "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

Глава МИД Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме государственного, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки.

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