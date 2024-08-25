Запрет УПЦ МП в Украине – папу римского беспокоят "угрозы религиозной свободе"

Франциск просит, чтобы "ни одна христианская церковь" не была отменена прямо или косвенно, потому что церкви "не следует трогать"

Папа Римский Франциск (Фото: EPA / GUISEPPE LAMI)

Папа римский Франциск обеспокоился якобы "религиозной свободой молящихся" из-за принятого накануне в Украине закона, предусматривающего запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором Россией. Об этом понтифик заявил во время воскресной встречи с паломниками, передает официальное медиа Святого престола Vatican News.

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"Я и дальше с болью слежу за боевыми действиями в Украине и РФ, и, размышляя над недавно принятым в Украине законом, испытываю опасения насчет свободы молящихся, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех. Никто не совершает зла из-за того, что молится. Если кто-то делает зло против своего народа, он будет виноват в этом, но нельзя считать за зло то, что он молился", – утверждает папа римский.

Франциск призывает, чтобы "желающим молиться" позволил молиться "в той Церкви, которую они считают своей".

Он просит, чтобы "ни одна христианская церковь" не была отменена прямо или косвенно, потому что церкви "не следует трогать".

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Верховная Рада на заседании 20 августа во втором чтении и в целом приняла закон о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Судебные процессы по ликвидации таких религиозных организаций начнутся через девять месяцев после принятия закона (здесь разбор документа).

По данным Службы безопасности Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ открыты производства по 100 священникам Украинской православной церкви Московского патриархата.

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