СБУ: Настоятель храма УПЦ МП восхвалял Путина и ждал прихода россиян в Винницкую область

Сановнику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении в Винницкой области настоятеля храма Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным следствия, он восхвалял российского диктатора Владимира Путина, оправдывал агрессию против Украины и ожидал прихода РФ в область.

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Спецслужба отметила, что фигурант – настоятель храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал прихода оккупантов в Винницкую область.

Правоохранители пишут, что в общении с верующими протоиерей восхвалял диктатора Путина и призывал к поддержке оккупантов, а также через мессенджер Telegram распространял прокремлевские нарративы среди верующих религиозной общины.

СБУ акцентирует, что инициированная ею экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической ситуации в Винницкой области.

Во время обысков в жилище фигуранта правоохранители изъяли мобильный телефон и компьютерную технику – отмечается, что их он использовал для распространения пропаганды РФ.

Сановнику сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

По этой статье клирику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ сообщила LIGA.net: с начала полномасштабной войны в отношении более 100 священников УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 – получили судебные приговоры.

Верховная Рада на заседании 20 августа во втором чтении и в целом приняла закон о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Среди депутатов из Слуги народа голосовали "против" и воздержались всего семь депутатов, среди бывшей ОПЗЖ один народный избранник проголосовал "за". Вот поименное голосование .

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