СБУ: Настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та чекав приходу росіян у Вінницьку область

Сановнику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття на Вінниччині настоятеля храму Української православної церкви Московського патріархату. За даними слідства, він вихваляв російського диктатора Володимира Путіна, виправдовував агресію проти України та очікував приходу РФ в область.

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Спецслужба зазначила, що фігурант – настоятель храму Калинівського благочиння, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та очікував на прихід окупантів у Вінницьку область.

Правоохоронці пишуть, що у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв диктатора Путіна та закликав до підтримки окупантів, а також через месенджер Telegram поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади.

СБУ акцентує, що ініційована нею експертиза підтвердила факти злочинних дій, що були спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації на Вінниччині.

Під час обшуків у житлі фігуранта правоохоронці вилучили мобільний телефон та комп'ютерну техніку – зазначається, що їх він використовував для поширення пропаганди РФ.

Сановнику повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

За цією статтею клірику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше СБУ повідомила LIGA.net: з початку повномасштабної війни щодо понад 100 священників УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 — отримали судові вироки.

Верховна Рада на засіданні 20 серпня у другому читанні та в цілому ухвалила закон щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Серед депутатів зі Слуги народу голосували "проти" й утрималися загалом сім депутатів, серед колишньої ОПЗЖ один народний обранець проголосував "за". Ось поіменне голосування .

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