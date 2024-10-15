80% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП – опрос

Иллюстративное фото: УПЦ МП

Абсолютное большинство украинцев поддерживают принятый закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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80% опрошенных украинцев заявили, что выступают за запрет подобных организаций. Против высказались 16% респондентов, а 4% еще не определились со своим мнением.

Что касается отношения к закону в регионах, то на западе и в центре Украины поддержка несколько выше – 83% и 82% соответственно. На юге 74% поддерживают закон, а на востоке – 71% респондентов. Против высказались от 14% до 21% по всей стране, а еще не определились с мнением от 3% до 8%.

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, во время опроса украинцев не спрашивали именно о запрете Украинской православной церкви московского патриархата. Однако, ссылаясь на предварительные результаты опроса, отметил, что большинство украинцев также поддерживают и запрет именно УПЦ МП.

Опрос проводился КМИС по собственной инициативе в период с 20 сентября – 3 октября 2024 года. Но вопросы об отношении к созданию единой Православной церкви и к закону о запрете отдельных религиозных организаций добавил один из заказчиков, которого социологи не называют. Опрошено по телефону 2004 украинца старше 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

20 августа был принят закон о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет о РПЦ и УПЦ МП.

21 августа президент Владимир Зеленский обсудил этот закон со вселенским патриархом и заверил, что стремится к укреплению православия в Украине.

25 августа папа римский Франциск выразил обеспокоенность запретом пророссийских религиозных организаций в Украине. Заявил, что его беспокоят "угрозы религиозной свободы".