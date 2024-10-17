В Черкассах Свято-Михайловский собор перешел в ПЦУ. Сторонники МП начали "штурм" – видео

Сторонники Московского патриархата ворвались в храм и закрылись на территории собора

Фото: Artemco / Wikipedia

В Черкассах сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата со штурмом захватили Свято-Михайловский храм в центре Черкасс после того, как он перешел в Православную церковь Украины. Об этом сообщает местное СМИ 18000.

Издание сообщало, что поклонники МП сломали входные ворота и попали на территорию храма, при этом применяли огнетушители и слезоточивый газ против общины Черкасс.

По данным СМИ, около 9:00 территорию собора захватили прихожане УПЦ.

Медиа добавляет видео с места происшествия:

В 9:32 стало известно, что поклонники Московского патриархата закрылись на территории собора.

На видео присутствует и митрополит Феодосий – у него уже пять подозрений от Службы безопасности Украины, в том числе в разжигании религиозной розни.

В 9:39 СМИ опубликовало видео: на нем приверженцы МП применяют силу против капелланов Православной церкви Украины и представителей общины.

Ранее, в 6:50, черкасский капеллан Владимир Ридный сообщил, что Свято-Михайловский кафедральный собор перешел в ПЦУ и стал гарнизонным храмом – и будет "всегда открытым для наших военнослужащих".

Ридный анонсировал: на территории храма создадут центр национально-патриотического воспитания, воскресную школу, подготовку капелланов и другие проекты совместно с украинской общиной.

"Все прихожане, которые были и остаются в УПЦ МП – добро пожаловать на молитву в гарнизонном храме на украинском языке. Поверьте, ваше сердце откроется, когда вы перестанете молиться на церковнославянском, нам навязанном языке, а начнете молиться на украинском", – заявил капеллан.