Черкасский митрополит Московского патриархата получил уже пятое подозрение от СБУ

Правоохранители заявляют: уже под домашним арестом по предварительным делам сановник продолжил распространять деструктивные материалы в соцсетях

Митрополит УПЦ МП Феодосий (Фото: Черкасская епархия Московского патриархата)

Митрополит Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата получил уже пятое подозрение от Службы безопасности Украины. Ведомство не уточняет имя фигуранта, однако этот пост занимает митрополит Феодосий (Денис Снигирев).

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По данным следствия, сановник, несмотря на уже полученные подозрения, в очередной раз причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти между украинскими верующими.

СБУ отмечает: находясь под домашним арестом, митрополит активно ведет страницы в социальных сетях, а на епархиальном Youtube-канале и на странице в Facebook он размещал деструктивные материалы.

Правоохранители отмечают, что видеообращение клирика было направлено на формирование предпосылок к межконфессиональной вражде.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Подозрение объявлено о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

Максимальное наказание по статье – до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании митрополиту очередной меры пресечения, заключает СБУ.

Свое четвертое подозрение Феодосий получил в конце февраля 2024 года.

В мае, несмотря на ночной домашний арест, митрополит смог провести Пасхальную службу в церкви – это разрешил суд.

В начале 2023 года сановник получил первое подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к межконфессиональной розни – как меру пресечения он получил домашний арест. СБУ отметила, что находясь под этим арестом, клирик продолжил публично разжигать религиозную ненависть в своих видео – в результате стали объявлять и другие подозрения насчет него.

20 декабря суд установил Феодосию уже ночной домашний арест. В Офисе генпрокурора сообщили LIGA.net , что суд может заменить эту меру пресечения другой, если будут соответствующие основания: в частности нарушение условий меры пресечения.

6 февраля 2024 года суд ослабил меру пресечения – ночной домашний арест сократили на два часа. Прокурор просил продлить ночной домашний арест еще на два месяца без изменений. С момента ухода из-под круглосуточного домашнего ареста сановник начал проводить религиозные службы.

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