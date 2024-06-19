Черкаський митрополит Московського патріархату отримав вже п'яту підозру від СБУ

Правоохоронці заявляють: вже під домашнім арештом за попередніми справами сановник продовжив поширювати деструктивні матеріали у соцмережах

Митрополит УПЦ МП Феодосій (Фото: Черкаська єпархія Московського патріархату)

Митрополит Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату отримав вже п'яту підозру від Служби безпеки України. Відомство не уточнює ім'я фігуранта, проте цю посаду обіймає митрополит Феодосій (Денис Снігірьов).

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За даними слідства, сановник, попри вже отримані підозри, вкотре причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті між українськими вірянами.

СБУ зазначає: перебуваючи під домашнім арештом, митрополит активно веде сторінки у соціальних мережах, а на єпархіальному Youtube-каналі та сторінці у Facebook він розміщував деструктивні матеріали.

Правоохоронці зауважують, що відеозвернення клірика були спрямовані на формування передумов до міжконфесійної ворожнечі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Підозру оголошено щодо порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань.

Максимальне покарання за статтею – до п'яти років тюрми, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання митрополиту чергового запобіжного заходу, підсумовує СБУ.

Свою четверту підозру Феодосій отримав наприкінці лютого 2024 року.

У травні, попри нічний домашній арешт, митрополит зміг провести Великодню службу в церкві – це дозволив суд.

На початку 2023 року сановник отримав першу підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі – як запобіжний захід він отримав домашній арешт. СБУ зазначило, що перебуваючи під цим арештом, клірик продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть у своїх відео – у результаті стали оголошувати й інші підозри щодо нього.

20 грудня суд встановив Феодосію вже нічний домашній арешт. В Офісі генпрокурора повідомили LIGA.net , що суд може замінити цей запобіжний захід на інший, якщо будуть відповідні підстави: зокрема порушення умов запобіжного заходу.

6 лютого 2024 року суд послабив запобіжний захід – нічний домашній арешт скоротили на дві години. Прокурор просив продовжити нічний домашній арешт ще на два місяці без змін. З моменту виходу з-під цілодобового домашнього арешту сановник почав проводити релігійні служби.

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