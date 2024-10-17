Під час сутичок у храмі Черкас постраждали 26 людей: поліція порушила провадження про хуліганство

Уранці прихильники УПЦ МП зі штурмом захопили Свято-Михайлівський храм після того, як він перейшов до ПЦУ

За фактом хуліганства у Свято-Михайлівському соборі у Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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За версією слідства, уранці в четвер, 17 жовтня, група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кілька громадян отримали травми.

Правоохоронці повідомили, що негайно прибули на місце, опитали учасників конфлікту. Наразі вони встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соціальних мережах.

Місцеве видання 18000 із посиланням на керівника Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігоря Фесуна повідомило, що унаслідок конфлікту постраждали 26 людей.

14 з них оглянути амбулаторно, ще 12 доставили у лікарні. Серед основних травм – опіки слизових оболонок від перцевих балончиків, а також кілька переломів, розповів Фесун.

Уранці 17 жовтня стало відомо, що у Черкасах прихильники Української православної церкви Московського патріархату зі штурмом захопили Свято-Михайлівський храм після того, як він перейшов до Православної церкви України.

На інцидент відреагував очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він закликав "присутніх зберігати холодний розум, не вдаватися до провокацій і подібного".

Він додав, що кожна релігійна громада має законне право на зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях. На сьогодні цим правом скористались уже 94 релігійні громади Черкаської області, змінивши своє підпорядкування з УПЦ МП на ПЦУ, наголосив очільник ОВА.

Видання 18000 повідомило, що згодом міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зачитав рішення, за яким Свято-Михайлівський собор вирішив перейти до ПЦУ. Після цього до храму змогли зайти містяни.

"Феодосій благословив розходитись", – із цими словами парафіяни УПЦ МП залишили храм, передає місцеве медіа.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція