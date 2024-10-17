Во время конфликта в храме пострадали 26 человек: открыто производство о хулиганстве

Утром сторонники УПЦ МП со штурмом захватили Свято-Михайловский храм после того, как он перешел в ПЦУ

По факту хулиганства в Свято-Михайловском соборе в Черкассах полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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По версии следствия, утром в четверг, 17 октября, группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма, в результате чего несколько граждан получили травмы.

Правоохранители сообщили, что немедленно прибыли на место, опросили участников конфликта. Они устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи, обнародованные в социальных сетях.

Местное издание 18000 со ссылкой на руководителя Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игоря Фесуна сообщило, что в результате конфликта пострадали 26 человек.

14 из них осмотрели амбулаторно, еще 12 доставили в больницы. Среди основных травм – ожоги слизистых от перечных баллончиков, а также несколько переломов, рассказал Фесун.

Утром 17 октября стало известно, что в Черкассах сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата со штурмом захватили Свято-Михайловский храм после того, как он перешел в Православную церковь Украины.

На инцидент отреагировал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Он призвал "присутствующих сохранять холодный ум, не прибегать к провокациям и тому подобному".

Он добавил, что каждое религиозное общество имеет законное право на изменение подчинения в канонических и организационных вопросах. На сегодняшний день этим правом воспользовались уже 94 религиозные общины Черкасской области, изменив свое подчинение с УПЦ МП на ПЦУ, подчеркнул глава ОВА.

Издание 18000 сообщило, что впоследствии городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко зачитал решение, согласно которому Свято-Михайловский собор решил перейти в ПЦУ. После этого в храм смогли зайти горожане.

"Феодосий благословил расходиться", – с этими словами прихожане УПЦ МП покинули храм, передает местное медиа.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция