"Перша в Україні". На Львівщині не залишилося громад Московського патріархату
На Львівщині не залишилося релігійних громад, які підпорядковуються Московському патріархату, повідомив очільник обласної адміністрації Максим Козицький.
"Сьогодні історичний день для Львівщини – регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються Московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади Російської православної церкви в Україні!" – написав посадовець.
За його даними, до початку російської агресії у 2014-му на Львівщині було 66 релігійних громад МП, а на момент повномасштабного вторгнення таких громад було 54.
Впродовж воєнного стану 27 громад приєдналися до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною настановою, повідомив Козицький.
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