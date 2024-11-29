"Перша в Україні". На Львівщині не залишилося громад Московського патріархату

27 громад приєдналися до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною настановою

Ілюстративне фото: УПЦ МП

На Львівщині не залишилося релігійних громад, які підпорядковуються Московському патріархату, повідомив очільник обласної адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні історичний день для Львівщини – регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються Московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади Російської православної церкви в Україні!" – написав посадовець.

За його даними, до початку російської агресії у 2014-му на Львівщині було 66 релігійних громад МП, а на момент повномасштабного вторгнення таких громад було 54.

Впродовж воєнного стану 27 громад приєдналися до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною настановою, повідомив Козицький.