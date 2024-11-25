СБУ: У Харкові місцевий священник шпигував за ЗСУ. В нього знайшли російські нагороди

У разі доведення провини клірик може опинитися за ґратами на вісім років

Затриманий (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала клірика Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Повідомляється, що його підозрюють у тому, що він був інформатором Росії та шпигував за оборонцями Харкова.

За матеріалами справи, 43-річний підозрюваний народився у Мелітополі, а у період 2009-2018 років перебував у Росії. Потім він переїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП), а згодом був призначений настоятелем одного з храмів Харкова.

Як з'ясували слідчі, протягом жовтня 2024 року на замовлення Росії клірик намагався встановити орієнтовну кількість військових та їх озброєння на блокпостах поблизу Харкова. Також він слідкував за маршрутами переміщення військової техніки, яку везли на передову.

Отримані дані підозрюваний через месенджер направляв російській стороні. Як повідомляють у СБУ, цю інформацію ворог планував використати для ракетно-бомбових ударів по військових, які захищають Харків.

СБУ вдалося запобігти ворожим атакам. Клірика затримано, а під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами, російські нагороди та рублі.

Чоловіку повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості. На цей ас він перебуває під вартою. У разі доведення провини йому загрожує вісім років за ґратами.

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