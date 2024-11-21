Російська агентка "007" отримала 15 років тюрми за державну зраду – деталі
За матеріалами Служби безпеки України, 15 років тюрми отримала російська агентка з позивним "007", яка займалася шпигунством у Запоріжжі під виглядом волонтерки. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Контррозвідка спецслужби затримала жінку на початку вересня 2022-го, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони.
Засуджена – жителька тимчасово окупованого Пологівського району, котру завербували на території громади та згодом відправили до Запоріжжя як псевдоволонтерку.
Слідство встановило:
→ після прибуття до обласного центру зрадниця намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, аби "втемну" використовувати свої нові зв'язки для отримання розвідувальних даних.
→ за інструкцією Федеральної служби безпеки жінка мала передати своєму куратору геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ у районі Запоріжжя;
→ для комунікації з загарбниками агентка використовувала анонімний чат у месенджері – там вона отримувала російські завдання й надсилала "звіти".
СБУ зауважує: одночасно з документуванням діяльності та затриманням фігурантки спецслужба провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.
Тепер же суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
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