Російська агентка "007" отримала 15 років тюрми за державну зраду – деталі

Жительку тимчасово окупованого Пологівського району завербували на території громади та згодом відправили до Запоріжжя як псевдоволонтерку

Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України, 15 років тюрми отримала російська агентка з позивним "007", яка займалася шпигунством у Запоріжжі під виглядом волонтерки. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Контррозвідка спецслужби затримала жінку на початку вересня 2022-го, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони.

Засуджена – жителька тимчасово окупованого Пологівського району, котру завербували на території громади та згодом відправили до Запоріжжя як псевдоволонтерку.

Слідство встановило:

→ після прибуття до обласного центру зрадниця намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, аби "втемну" використовувати свої нові зв'язки для отримання розвідувальних даних.

→ за інструкцією Федеральної служби безпеки жінка мала передати своєму куратору геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ у районі Запоріжжя;

→ для комунікації з загарбниками агентка використовувала анонімний чат у месенджері – там вона отримувала російські завдання й надсилала "звіти".

СБУ зауважує: одночасно з документуванням діяльності та затриманням фігурантки спецслужба провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Тепер же суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.