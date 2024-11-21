"Хотіли встановити приховані камери". СБУ повідомила про затримання агенток воєнної розвідки РФ

Для конспірації фігурантки спілкувалися з російським куратором через акаунти членів своїх сімей, зауважили правоохоронці

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання двох агенток російської воєнної розвідки – за даними слідства, ті готували ракетно-дронові удари окупантів по північних областях.

Спецслужба зазначає, що фігурантки – дві жительки Прилуцького району, загарбники завербували їх дистанційно, коли ті шукали "швидкого заробітку" у Telegram-каналах.

Основним завданням підозрюваних СБУ називає знаходження та передання росіянам координат Сил оборони у Київській та Чернігівській областях.

Водночас для конспірації фігурантки спілкувалися з російським куратором через акаунти членів своїх сімей, зауважили правоохоронці.

Розслідування встановило: для шпигування за об'єктами Сил оборони підозрювані мали встановити поблизу них приховані відеокамери із записом на флеш-носії, а також затримані намагалися встановити маршрути переміщення на бойові позиції мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

СБУ зауважує, що її контррозвідка вчасно викрила обох підозрюваних, задокументувала їхні злочини та затримала ще до того, як вони встигли придбати мінікамери відеоспостереження.

Під час обшуку у фігуранток вилучили мобільні телефони з доказами роботи на воєнну розвідку РФ, додали правоохоронці.

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі вони перебувають під вартою, максимально їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ