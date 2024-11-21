"Хотели установить скрытые камеры". СБУ сообщила о задержании агенток военной разведки РФ

Для конспирации фигурантки общались с российским куратором через аккаунты членов своих семей, отметили правоохранители

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух агенток российской военной разведки – по данным следствия, те готовили ракетно-дроновые удары оккупантов по северным областям.

Спецслужба отмечает, что фигурантки – две жительницы Прилукского района, захватчики завербовали их дистанционно, когда те искали "быстрый заработок" в Telegram-каналах.

Основной задачей подозреваемых СБУ называет нахождение и передачу россиянам координат Сил обороны в Киевской и Черниговской областях.

При этом для конспирации фигурантки общались с российским куратором через аккаунты членов своих семей, отметили правоохранители.

Расследование установило: для шпионажа за объектами Сил обороны подозреваемые должны были установить вблизи них скрытые видеокамеры с записью на флеш-носителе, а также задержанные пытались установить маршруты перемещения на боевые позиции мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

СБУ отмечает, что ее контрразведка вовремя разоблачила обоих подозреваемых, задокументировала их преступления и задержала еще до того, как они успели приобрести мини-камеры видеонаблюдения.

Во время обыска у фигуранток изъяли мобильные телефоны с подтверждениями работы на военную разведку РФ, добавили правоохранители.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Пока они находятся под стражей, максимально им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

15 ноября СБУ сообщила о задержании подполковника, который передавал россиянам планы спецопераций Украины в тылу врага.

18 ноября спецслужба заявила об обезвреживании в Харькове группировки, подозреваемой в подрыве авто с военным и подготовке других терактов.