СБУ: Задержан подполковник, который передавал РФ планы спецопераций Украины в тылу врага

Мужчине объявлено о подозрении в государственной измене, он находится под стражей

Задержание военного (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали подполковника Вооруженных Сил Украины, который, по версии следствия, сотрудничал с оккупантами. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Правоохранители при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего Силами специальных операций Александра Трепака задержали военнослужащего, который, по версии следствия, работал на российскую военную разведку (ГРУ).

Речь идет о подполковнике, командире одного из подразделений ССО, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны. В СБУ утверждают, что весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российской спецслужбы и определил задачу: передавать планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

Больше всего оккупантов интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения задачи "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".

Оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами – на временно захваченной части территории на юге Украины. Также он "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

По данным следствия, мужчина был завербован через своих знакомых в России, с которыми поддерживал связь. Во время обысков у задержанного изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника, мобильный телефон и накопители информации.

Мужчине объявлено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

ДОПОЛНЕНО В 11:00. Командование ССО подтвердило информацию, опубликованную СБУ по поводу задержания "крота" российского ГРУ, передавшего оккупантам планы спецопераций на временно оккупированных территориях Украины.

Командованию было известно о следственных действиях в отношении этого военнослужащего, и оно всемерно способствовало их проведению.

"Пока операторы Сил спецопераций выполняют боевые задачи в тылу врага на временно оккупированных территориях, к сожалению, встречаются те, кто пытается препятствовать изнутри", — говорится в сообщении.

В командовании ССО отметили, что военные продолжают выполнять задачи, уничтожать врага и освобождать украинскую землю от оккупантов.

"А все те, кто думает, что могут этому помешать и поставить жизни наших воинов под угрозу, будут разоблачены и отправлены за решетку", – отметили в командовании.

18 сентября СБУ задержала офицера ВСУ, помогавшего РФ готовить удары по Покровску.

30 сентября СБУ сообщила о задержании в Запорожье 22-летнего демобилизованного срочника, подозреваемого в работе на военную разведку России.

8 ноября СБУ сообщила о задержании в Волынской области военнослужащего ТЦК, сливавшего россиянам расположение Сил обороны.