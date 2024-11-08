"Рассчитываем на тебя". СБУ: На Волыни военный ТЦК сливал России расположение Сил обороны

Следственные действия (Фото: ОГП)

В Волынской области правоохранители задержали военнослужащего районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который, по версии следствия, работал на российские спецслужбы. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Мужчине объявлено о подозрении в государственной измене. За это предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По версии следствия, 29-летний старший солдат был завербован в сентябре 2024 года. Он передавал агентам РФ информацию об личном составе и руководстве своего ТЦК, дислокации воинской части, средствах противовоздушной обороны и других стратегических объектах в Волынской области.

Для связи с оккупантами он использовал мессенджер, а за "услуги" получал вознаграждение, которое накапливал в криптовалюте и выводил на личные банковские счета. В ходе обыска в его доме обнаружили технические устройства с доказательствами преступлений.

Военнослужащий взят под стражу и отстранен от должности.

В СБУ уточнили, что мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ (более известной как Главное разведывательное управление). По данным следствия, он попал в поле зрения оккупантов через своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.

Он пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений Вооруженных Сил Украины, СБУ и Национальной полиции для нанесения ударов.

Чтобы выполнить эту задачу, военный на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение объектов. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для совершения вражеских обстрелов "в обход" украинской противовоздушной обороны.

Получившуюся информацию подозреваемый направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

17 сентября в Запорожье разоблачили агентурную сеть РФ. В группу входила работница оборонного завода.

18 сентября СБУ задержала офицера ВСУ, который помогал РФ готовить удары по Покровску.

30 сентября СБУ сообщила о задержании в Запорожье 22-летнего демобилизованного срочника, подозреваемого в работе на военную разведку России.