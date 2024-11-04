СБУ вручила подозрение трем украинцам, которые воевали против Сил обороны под Курском

Украинский военный в Судже, Курская область (Фото: ЕРА / Stringer)

Правоохранители вручили подозрение трем украинцам, которые, как утверждается, воевали в составе российской армии против Сил обороны на Курском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

СБУ утверждает, что собрала доказательства против трех украинцев, которые, служа в российской армии, пытались воспрепятствовать операциям Сил обороны в Курской области, но были взяты в плен.

По данным правоохранителей, мужчины входили в состав 810 отдельной бригады морской пехоты России. В августе и сентябре этого года они обстреливали позиции ВСУ вблизи Суджи. Их захватили вместе с другими уцелевшими оккупантами после того, как украинские войска при поддержке артиллерии разгромили вражескую колонну вблизи города.

Среди задержанных есть уроженец Крыма, который в ноябре 2022 года вступил в оккупационные силы Южного военного округа России. Еще один задержанный – житель временно оккупированной Луганской области, бежавший в Россию и заключивший контракт в военкомате в Москве. Третий – житель Черниговской области, который после начала большой войны уехал в Брянск, получил российский паспорт и добровольно встал на службу у оккупантов, утверждают в СБУ.

Всем троим сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В случае доказывания вины в суде мужчинам грозит пожизненное с конфискацией имущества.