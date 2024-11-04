СБУ вручила подозрение трем украинцам, которые воевали против Сил обороны под Курском
Правоохранители вручили подозрение трем украинцам, которые, как утверждается, воевали в составе российской армии против Сил обороны на Курском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
СБУ утверждает, что собрала доказательства против трех украинцев, которые, служа в российской армии, пытались воспрепятствовать операциям Сил обороны в Курской области, но были взяты в плен.
По данным правоохранителей, мужчины входили в состав 810 отдельной бригады морской пехоты России. В августе и сентябре этого года они обстреливали позиции ВСУ вблизи Суджи. Их захватили вместе с другими уцелевшими оккупантами после того, как украинские войска при поддержке артиллерии разгромили вражескую колонну вблизи города.
Среди задержанных есть уроженец Крыма, который в ноябре 2022 года вступил в оккупационные силы Южного военного округа России. Еще один задержанный – житель временно оккупированной Луганской области, бежавший в Россию и заключивший контракт в военкомате в Москве. Третий – житель Черниговской области, который после начала большой войны уехал в Брянск, получил российский паспорт и добровольно встал на службу у оккупантов, утверждают в СБУ.
Всем троим сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В случае доказывания вины в суде мужчинам грозит пожизненное с конфискацией имущества.
- 5 сентября президент Зеленский сообщил, что Россия стянула под Курск 60 000 солдат. А 31 октября сообщил, что на этом направлении сосредоточено около 45 000 российских солдат.
- 25 октября главком Сырский назвал потери России под Курском. Убито более 6000 оккупантов, а также уничтожено 950 единиц техники.