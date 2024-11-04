"Пацаны потом на сигарете зашли". Как ВСУ выбивали россиян из тюрьмы в Малой Локне – видео

Украинские десантники рассказали о боях за населенный пункт Малая Локня в Курской области, где россияне пытались спрятаться в женской колонии. Видео опубликовала 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада.

Военные рассказали, что сначала украинская артиллерия отрабатывала точечно по определенным зданиям, а затем зашла штурмовая группа.

"В тюрьму заезжали через ворота, там огонь велся с 10 метров. Пацанам не давали зайти… Они [россияне] зацепились за две комнаты – и ни назад, ни вперед [украинцам], ни выйти, ни дальше штурмовать", – рассказал десантник с позывным Шершень.

Он отметил, что тогда по россиянам начали отрабатывать с Marder, в том числе машины и заезжали прямо к зданию и стреляли в упор.

"В упор тогда уже, конечно, там разнесли все. Работали точечно, и это было очень тяжело мне как наводчику. На первом этаже свои пацаны, сверху – кацапы. И не дай бог рука дрогнет... Отработали, пацаны потом, как говорится, на сигареты зашли и все", – рассказал десантник с позывным Шершень.

В 95-й бригаде отметили, что благодаря слаженным действиям подразделений, ювелирной работе экипажей боевых машин Marder и танков, постоянной поддержке операторов ударных дронов, безудержным штурмовикам, умелому управлению операцией командиров населенный пункт удалось взять и уничтожить всех оккупантов.

2 сентября OSINT-сообщество DeepState сообщало, что Силы обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки.

Малая Локня на карте DeepState

20 октября Сырский сообщил, что несмотря на попытки россиян перехватить инициативу в Курской области, ситуация остается под контролем Сил обороны.

25 октября главком ВСУ рассказал о потерях России в Курской области. На тот момент было убито более 6660 солдат и уничтожено 970 единиц военной техники.

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